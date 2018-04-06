Президент Мексики назвал условие диалога с США

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в четверг, что страна готова к диалогу с США, но на основе уважения.
По словам президента, Мексика не позволит, чтобы действия в двусторонних отношениях определялись негативной риторикой.
"Президент (США Дональд) Трамп, если вам нужны соглашения с Мексикой, мы всегда готовы к диалогу, как и ранее демонстрировали это. Если же ваши последние заявления идут от неудач с внутренней политикой, ваших законов или конгресса, то обращайтесь к ним, а не к мексиканцам", – сказал Пенья Ньето.
Ранее Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь Нацгвардию к охране мексиканской границы, что вызвало негативную реакцию в Мексике. Также президент США пригрозил Мексике выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если она не предпримет эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами.