В Бразилии суд дал время экс-президенту, чтобы сдаться властям

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бразильский судья предписал бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Сильве до 23.00 мск пятницы сдаться властям, чтобы начать отбывать тюремный приговор.

Ордер на исполнение приговора был выдан в четверг федеральным региональным судом в Порту-Алегри.

"Что касается экс-президента Лулы, принимая во внимание достоинство поста, который он занимал, я даю ему возможность добровольно явиться в полицию в городе Куритибе (штат Парана) до 17.00 (23.00 мск) в пятницу", — цитирует постановление судьи газета Globo.

Речь идет о коррупционном деле, по которому в январе Лула был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. В среду верховный суд Бразилии отказал защите Лулы в апелляции и разрешил поместить его в тюрьму.