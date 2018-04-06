Капитан судна "Норд" отправился в больницу на обследование

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко отправился после освобождения из-под стражи в больницу для обследования, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Руденко.

Херсонский городской суд вечером в четверг освободил Горбенко до основного разбирательства по делу. При этом капитан сообщил, что с момента задержания судна украинскими пограничниками перенес два гипертонических криза.

"Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — сказал Руденко.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

Горбенко в среду доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.