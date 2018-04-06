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В мире

"Им нужны только рабы". Почему Киев не хочет воссоединения с Донбассом

08:0006.04.2018
(обновлено: 08:13 06.04.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой областиВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Советник Петра Порошенко Александр Пасхавер заявил, что Киев не намерен восстанавливать Донбасс, даже если вернет над ним контроль. Украинские власти и ранее не раз давали понять, что никакой реальной интеграции мятежного региона в состав "единой страны" им не нужно. Постмайданному правительству гораздо выгоднее продолжение конфликта. РИА Новости разбиралось, почему команда Порошенко не заинтересована в территориальной целостности Украины.

Заграница им поможет

"Если бы так случилось и Донбасс оказался в наших руках, и при этом граница была бы закрыта, то вряд ли бы Украина впрямую стала заниматься восстановлением Донбасса", — признал президент Центра экономического развития и советник президента Украины Александр Пасхавер.

И предложил решение проблемы в духе "генеральной линии" Киева — заплатить должен Запад. "Это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать", — полагает Пасхавер. Зачем Западу вкладывать деньги в Донбасс, он не пояснил.

"Бери паспорт и вон отсюда!"

Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович рассказал РИА Новости, почему интеграция Донбасса опасна для команды Порошенко. "Они строят свою позицию на том, что им надо подольше просидеть своими задницами в креслах. Они понимают, что на выборах люди в Донбассе за них не проголосуют. Власть еще не вся Украина, власть закончится, а страна останется", — говорит парламентарий.

Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

Владимир Олейник был депутатом Верховной рады Украины пятого, шестого и седьмого созывов. Он считает, что мятежный регион Киеву нужен и интересен, но без жителей. "Там есть ископаемые, производство, в перспективе — добыча сланцевого газа. Но люди там ненавидят этот режим. Они никогда не будут голосовать за Порошенко. Нынешняя власть патологически жадная, смотрит на все только с точки зрения личной прибыли. Донбасс — это 20-22 процента ВВП Украины, шахты, коксующиеся угли. То, что нужно стране. Но нынешним правителям он нужен без людей, имеющих самостоятельную точку зрения и оказывающих сопротивление. Им нужны рабы", — объясняет он.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области

В 2016-м Олейник в российском суде доказал, что Майдан был государственным переворотом. Всю дальнейшую политику постмайданных властей он оценивает как деструктивную. По его мнению, перспективы у Донбасса под контролем Киева были бы печальными.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украина начала телевещание на Крым и Донбасс

"Сейчас больше оснований для возмущения. Но народ молчит. Почему? Потому что применены все методы террора, в том числе информационного и экономического. Безвизовый режим с ЕС я рассматриваю как форму депортации. Не нравится Порошенко и его политика? Бери паспорт и вон отсюда! Они хотят взять под контроль и уничтожить элиту Донбасса, лидеров общественного мнения. Превратить людей в тупых рабов. Если получилось в Украине, почему не должно получиться в Донбассе? Так они думают", — говорит Олейник.

Бывший парламентарий отмечает, что нынешние правители нелегитимны в глазах жителей региона: "Почему они должны, не имея представителей в Верховной раде, признавать эту власть и эти законы?"

Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По словам спикера парламента Новороссии, бывшего депутата Рады Олега Царева, "Киеву Донбасс точно не нужен". "Он нужен в своем нынешнем статусе и состоянии. А в составе Украины — нет. По многим причинам. Прекращение войны очень невыгодно Порошенко и партии войны. Есть еще один фактор, о нем никто не говорит. Яценюк подписал соглашения с кредиторами, по которым при росте ВВП кредиторам полагаются очень серьезные премии. Если присоединят Донбасс, ВВП сразу вырастет не менее чем на 20 процентов. И очень легко просчитать премии кредиторов — десять миллиардов долларов. Плюс те долги, что уже есть у Украины. Это невыгодно ни политически, ни финансово", — объясняет он.

Царев напоминает, что "Донбасс не считает себя украинским". "Какие бы заявления ни делали политики, жители Донбасса надеются на то, что Минские соглашения не будут выполнены", — утверждает Царев.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкУчастники митинга "Нам этих дней не позабыть" в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Участники митинга "Нам этих дней не позабыть" в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины

"Признаю вину и раскаиваюсь"

То, что Киеву выгодно нынешнее положение дел, свидетельствуют законодательные инициативы украинских властей. В конце февраля вступил в силу закон о "реинтеграции" Донбасса. Несмотря на название, в нем прописаны совсем другие нормы.

Во-первых, Россия признана "агрессором". Это позволяет Киеву отказаться от любых попыток мирного диалога с Донбассом. Украинские власти утверждают, что Москва причастна к конфликту на юго-востоке страны, в Кремле эти обвинения отвергают.

Глава МИД Украины Павел Климкин. архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Климкин планирует посетить Донбасс вместе с главами МИД Франции и Германии

Во-вторых, закон дает президенту право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. Сейчас боевые действия называются антитеррористической операцией. И статус участвующих в гражданском конфликте военных очень сомнителен. Даже украинские политики высказывали опасения, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться на скамье подсудимых за свои "подвиги" в Донбассе.

© РИА НовостиПоследствия обстрела пригорода Луганска. 6 декабря 2017 года
© РИА Новости
Последствия обстрела пригорода Луганска. 6 декабря 2017 года

Кроме того, после внесения поправок из текста законопроекта были изъяты упоминания о Минских соглашениях.

Федерика Могерини. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В октябре 2017-го депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем объяснил судье Верховного суда страны Василию Гуменюку, почему нельзя предоставлять право голоса жителям юго-востока: "Они так или иначе сотрудничают с той властью (самопровозглашенных республик. — Прим. ред.). Если мы разрешим выборы на местном уровне, мы получим не то чтобы не интегрированную власть, а власть, которая будет напрямую представлять интересы, скажем так, не совсем украинских сил".

Настроения Киева характеризует и инициатива бывшего депутата Рады от "Батькивщины" Андрей Сенченко. Он предложил принять закон об обязательном покаянии населения региона.

"Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное мной преступление. Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание" — так, по мнению Сенченко, жители Донбасса должны договариваться с Киевом о мире.

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