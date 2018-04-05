США одобрили поставки гаубиц Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 180 самоходных 155-миллиметровых гаубиц на сумму 1,31 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Разрешение дано на поставки средних гаубиц M109A5/A6, которые должны прийти на смену гаубицам M109A6 Paladin, стоящим на вооружении саудовской армии. В предполагаемый контракт включено соответствующее оборудование к гаубицам, а также пулеметы, которыми они оснащаются.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, помогая повысить безопасность важного партнера (Саудовской Аравии), который был и остается ведущим фактором политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Одобрение сделки последовало спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовского Аравии Мухаммеда. Кроме того, ранее две страны договорились о поставках американского оружия на сумму более 100 миллиардов долларов.

В настоящее время Саудовская Аравия и ее союзники проводят в Йемене военную операцию против шиитских повстанцев-хуситов. При этом и США, и Саудовская Аравия обвиняют Иран в незаконной военной помощи хуситам.