СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Херсонский городской суд освободил капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина.

"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик рассказала, что заседание перенесли на пятницу по техническим причинам. Также сообщалось, что срок определения по задержанию истекает в четверг вечером.

Арест "Норда"

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта.

Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт.

По словам адвоката, экипаж судна сутки провел без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитана сейнера доставили в управление СБУ в Херсоне. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.