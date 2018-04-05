Посольство России получило ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, ей передано предложение о предоставлении консульского доступа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В четверг Столичная полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше.

"Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — сказал представитель посольства.

"В соответствии с предложением Форин-офиса посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение. Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", — отметил собеседник агентства.