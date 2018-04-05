Посольство России получило ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, ей передано предложение о предоставлении консульского доступа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.
В четверг Столичная полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше.
"В соответствии с предложением Форин-офиса посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение. Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", — отметил собеседник агентства.