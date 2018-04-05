В ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия силовиками за сутки

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики в четверг 16 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив почти 30 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 10.20 до 22.00 (мск) ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено 29 мин калибром 120 и 82 миллиметра, кроме того, обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве пояснили, что режим тишины со стороны ДНР запрашивался 12 раз.