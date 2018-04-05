Украинские националисты "объявили войну" куличам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские националисты призвали отказаться от использования слова "кулич" и чаще употреблять его украинский аналог "паска". Об этом в Facebook написал лидер движения "С14" Евгений Карась.

"А есть в Киеве где-нибудь в публичном пространстве "куличи"? Реклама, билборды, вывески. Прошу провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать", — написал Карась на своей странице.

При этом один из пользователей в комментариях скинул фотографию из столовой Верховной рады, где на ценнике традиционного пасхального угощения использовано название "кулич".

Ранее группа представителей "С14" пришла на территорию Печерской лавры в Киеве. Они заявили, что ищут там "сепаратистов", а наместника монастыря, митрополита Павла, обвинили в шпионаже.