Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность.

"У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.