Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Главный аргумент британской стороны о причастности Москвы к "делу Скрипалей" рассыпался на глазах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он указал на то, что обвинения, звучащие из Лондона, противоречат экспертной оценке инцидента, сделанной в химлаборатории Портон-Даун. Ранее ее глава сообщил, что ученые не смогли установить источник происхождения токсина, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Небензя также подчеркнул, что власти Соединенного Королевства даже не пытались наладить контакт с российской стороной, а сразу перешли на язык ультиматумов.

"Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет", — пояснил постпред.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на полноценном сотрудничестве по "делу Скрипаля". "А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины", — сказал он.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом, и обвинила в случившемся Россию.

Во вторник эксперты химической лаборатории Портон-Даун, расположенной рядом с Солсбери, сообщили, что не смогли определить место изготовления токсина, который использовали при покушении на двойного агента.

"Мы не установили конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло", — пояснили ученые.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.