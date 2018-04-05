Власти Испании заявили, что уважают решение суда освободить Пучдемона

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Испанские власти уважают решения судов, вне зависимости, нравятся они им или нет, заявили в испанском правительстве после решения об освобождении под залог в Германии бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона на время рассмотрения запроса о его экстрадиции.

Суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг постановил, что Пучдемон может быть выпущен из немецкой тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил журналистам, что немецкая судебная система действует "независимо" и Испания подчинится ее решениям. Он также обратил внимание, что суд принял только первое решение в рамках процесса, есть возможность для обжалования, и призвал дождаться "итогового решения" и посмотреть, "каким будет процесс в Испании".

Источники в правительстве также заявили, что кабинет Мариано Рахоя не дает оценку решениям судов, в особенности когда они принимаются в других странах. "Их уважают всегда – нравятся они или нет", — заявили источники испанским СМИ.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.