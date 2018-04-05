Капитана судна "Норд" доставили в украинский суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко доставили в городской суд Херсона, сообщил РИА Новости представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.
"После того, как мы устроили грандиозный скандал, Владимир Горбенко был доставлен по суд, где будет приниматься решение по мере пресечения. При этом хочу подчеркнуть, что срок действия определения о задержании истек в 18.51, и он уже должен быть отпущен на свободу, но до сих пор находится под стражей", — сказал Щербина.
По его словам, в ближайшие часы должно состояться судебное заседание по избранию меры пресечения.
"Я в этом деле уже ничего не загадываю, потому что в нем столько всего необычного. Я после этого дела, наверное, книгу напишу под названием: "Как сделать не по закону". Причем каждый шаг. Методическое пособие выпущу", — подчеркнул адвокат.
Горбенко в среду доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.