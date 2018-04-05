Адвокат отреагировал на освобождение Пучдемона под залог в Германии

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Адвокат бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона назвал "первой победой" решение немецкого суда об освобождении его подзащитного под залог на время рассмотрения дела о его экстрадиции в Испанию.

Суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг постановил, что Пучдемон может быть выпущен из немецкой тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.

"Самый очевидный вывод, что Германия не выдаст Пучдемона за преступление в организации восстания", — заявил каталонский адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куэвильяс в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Он назвал судебное решение "первой победой", добавив, что "всегда верил в немецкое правосудие".

Алонсо-Куэвильяс также высказал мнение, что решение немецкого суда должны принять во внимание органы юстиции других европейских стран, где находятся каталонские политики, экстрадиции которых добивается Испания, – Бельгии, Швейцарии и Великобритании.

Адвокат отметил, что рассмотрение дела находится на начальной стадии, и он собирается обратиться с апелляцией в немецкий суд о снятии с Пучдемона обвинений в растрате госсредств.

Даже в том случае, если немецкий суд примет решение об экстрадиции только на основании обвинений в растрате госсредств, Верховный суд Испании все равно оставит в силе обвинения в организации восстания.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.