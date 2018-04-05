"Ремонтировать надо было 10-40 лет назад": на Украине устарело 94% дорог

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На Украине 94 процента дорог эксплуатируется сверх установленной нормы, заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава. Об этом сообщает УНИАН.

По словам чиновника, ремонта требуют 160 тысяч километров дорог государственного и местного значения из 170 тысяч.

"Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало", — подчеркнул Кава.

При этом общая протяженность дорог на Украине составляет 430 тысяч километров, это число включает также улично-дорожные сети в населенных пунктах, дороги местного значения, соединяющие между собой села и районные центры. За эти дороги несут ответственность местные власти.