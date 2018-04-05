В Пентагоне не считают закономерностью три авиакатастрофы подряд

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Пентагон не видит закономерности в череде катастроф американских военных самолетов и вертолета на этой неделе, заявил в четверг журналистам представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

В последние несколько дней разбились два американских истребителя и один вертолет.

"Я не стал бы говорить о волне (инцидентов) и кризисе (в ВВС). Мы будем разбираться с каждым случаем отдельно … Катастрофы случаются в военной авиации", — сказал он.

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16, один из основных в составе ВВС США, потерпел крушение в среду во время тренировочного полета в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада. Пилот погиб.

Двумя днями ранее штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в Джибути в восточной Африке во время учений. Пилот успел катапультироваться.

Между этими катастрофами в Калифорнии разбился вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion, погибли четыре человека.