Высланные американские дипломаты рассказали, что их связывает с Россией

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава торгового представительства США в РФ Майкл Лалли попал в число 60 сотрудников дипмиссии, которые были объявлены Москвой персона нон грата и 5 апреля покинули Россию.

В четверг вечером официальный Twitter американской дипмиссии в Москве опубликовал видео, в котором высылаемые сотрудники посольства рассказывают о том, что их связывает с Россией и как им грустно покидать страну пребывания. Среди них своими эмоциями в связи с досрочным отъездом поделился и Майкл Лалли.

"Думаю о наших достижениях здесь в России. Так как я представляю министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими и американскими компаниями. Я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, то, как американские и российские компании работают вместе и создают рабочие места — не только в России, но и США… Я учился здесь почти 30 лет назад и у меня всегда было большее уважение к России", — сказал Лалли по-русски.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник сообщил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США. Позже послу США было заявлено, что персона нон грата объявляются 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Пятого апреля они покинули Москву.