В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из гранатометов территорию республики

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) не придерживаются "пасхального" перемирия и продолжают обстрелы позиций Народной милиции ЛНР", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в 18.35 мск из гранатометов и стрелкового оружия силовики обстреляли позиции Народной милиции в районе Калиновки с направления населенного пункта Луганское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.