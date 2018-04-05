Швеция может возглавить переходную администрацию в Донбассе, заявил Киев

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Переходную администрацию в Донбассе может возглавить Швеция. Об этом в эфире Радио НВ заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, после ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса должна быть создана переходная администрация, которая "будет обеспечивать управление военными подразделениями полиции и также делать все, чтобы подготовить возвращение этих территорий под юрисдикцию украинских властей".

"Мы имеем предварительно, насколько мне известно, что международную администрацию могут возглавить шведы", — сказал Грымчак.

Он подчеркнул, что Россия категорически против участия стран НАТО в международной миротворческой миссии и в создании переходной администрации. В свою очередь, Украина, говорит Грымчак, против участия России и стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки контингента от всемирной организации на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.