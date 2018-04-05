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Консультации по новому правительству Италии продолжатся на следующей неделе

20:2805.04.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид Рима, Италия. Архивное фотоВид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 5 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг завершил первый раунд консультаций по формированию нового правительства по итогам парламентских выборов, прошедших в стране 4 марта. Переговоры ожидаемо не привели к какому-либо прорыву, новый раунд глава государства назначил на следующую неделю.

Cенатор Мария Элизабетта Альберти Казеллати после избрания президентом Сената в Риме. 24 марта 2018
© AFP 2018 / Andreas Solaro
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"Ни одна политическая сила по итогам выборов не получила большинства ни одной из палат парламента, никто не обладает необходимыми голосами для создания правительства. По нашим правилам демократии непременно важно, чтобы некоторые партии пришли к соглашению для создания коалиции и рождения правительства. В ходе этих двухдневных консультаций данное условие не проявилось", — заявил Маттарелла по окончании консультаций. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Квиринальского дворца.

Заседание Палаты депутатов итальянского парламента. Архивное фото
© AFP 2018 / Andreas Solaro
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В четверг на прием в Квиринальский дворец к главе государства приехали делегации ведущих политических сил страны: лидеры Демократической партии, "Лиги", "Вперед, Италия" и "Движения 5 звезд". Накануне Маттарелла встречался с председателем Сената национального парламента Марией Элизабеттой Казеллати, новоизбранным председателем Палаты депутатов Роберто Фико и со своим предшественником на президентском посту, пожизненным сенатором Джорджо Наполитано. После обеда в Квиринальском дворце побывали представители небольших партий, представленных в парламенте.

"Многие политические партии попросили больше времени. Я запущу новый раунд консультаций на следующей неделе, чтобы определить, не появятся ли новые возможности, которых не сегодняшний день нет", — сказал глава государства.

По словам Маттареллы, нынешняя пауза пойдет на пользу для него и всех участвующих в переговорах политических сил, которые могут "оценить возможность нахождений совместных решений".

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По итогам консультаций у президента "Движение 5 звезд", занявшее на выборах первое место среди отдельных партий, подтвердило готовность вести переговоры по созданию большинства.

"Мы предлагаем не правительственный альянс, а правительственный контракт по немецкой модели для изменения Италии", — заявил лидер "Д5З" Луиджи Ди Майо, повторив тезис о том, что движение готово вести переговоры по правительству с "Лигой" и Демпартией, но категорически исключает возможность договоренностей с лидером партии "Веред, Италия", экс-премьером Сильвио Берлускони.

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Архивное фото
© РИА Новости / Алессандро Рота
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"Контракт по правительству можно подписать с "Лигой" или с ДП. Ясно, что это две альтернативных стороны переговоров. Мы предлагаем этим двум силам договор по немецкой модели с тем, чтобы они взяли на себя обязательства перед итальянцами" — сказал политик.

Ответный шаг к переговорам, в свою очередь, сделал лидер "Лиги" Маттео Сальвини, с оговоркой о том, что будущее правительство страны должно будет создано на основе правоцентристской коалиции, получившей большинство по результатам голосования.

"Мы сделаем все, чтобы дать Италии правительство, которое проработает как минимум пять лет. Основой должны стать те, кто выиграл выборы, то есть правоцентристская коалиция. И если мы хотим, чтобы правительство работало долго, – вовлекать "Движение 5 звезд". Не нужно быть ученым, чтобы понимать, что другие решения стали бы экспромтом", — сказал Сальвини после приема у Маттареллы.

Решимость Сальвини, впрочем, контрастирует с заявлениями его союзника по коалиции, лидера партии "Вперед, Италия" Берлускони.

Сильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер Лиги Маттео Сальвини
© AP Photo / Andrew Medichini
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"Мы готовы участвовать в серьезных соглашениях на четкой и реализуемой основе… и мы не доступны для договоренностей по правительству, в котором преобладают зависть, социальная ненависть, сведение счетов и политика массового обнищания", — заявил экс-премьер.

По его словам, коалиция правоцентристских партий должна прийти к соглашению, которое бы признали власти ЕС, где "не простили бы популизма, дилетантства и импровизации". По мнению авторитетного издания Huffington Post, выступление Берлускони стало очередной нападкой на антисистемное и популистское "Движение 5 звезд".

Площадь Венеции в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В ходе консультаций президент Маттарелла, который согласно статье 92 конституции Италии назначает председателя Совета министров, должен получить представление о том, какие цели ставят перед собой основные политические силы республики и какое правящее большинство может быть сформировано в нынешних условиях в парламенте. На основании этой информации глава государства должен назвать имя политика, которому он поручит формирование нового кабинета.

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