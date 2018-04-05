Консультации по новому правительству Италии продолжатся на следующей неделе

РИМ, 5 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг завершил первый раунд консультаций по формированию нового правительства по итогам парламентских выборов, прошедших в стране 4 марта. Переговоры ожидаемо не привели к какому-либо прорыву, новый раунд глава государства назначил на следующую неделю.
"Многие политические партии попросили больше времени. Я запущу новый раунд консультаций на следующей неделе, чтобы определить, не появятся ли новые возможности, которых не сегодняшний день нет", — сказал глава государства.
По словам Маттареллы, нынешняя пауза пойдет на пользу для него и всех участвующих в переговорах политических сил, которые могут "оценить возможность нахождений совместных решений".
"Мы предлагаем не правительственный альянс, а правительственный контракт по немецкой модели для изменения Италии", — заявил лидер "Д5З" Луиджи Ди Майо, повторив тезис о том, что движение готово вести переговоры по правительству с "Лигой" и Демпартией, но категорически исключает возможность договоренностей с лидером партии "Веред, Италия", экс-премьером Сильвио Берлускони.
Ответный шаг к переговорам, в свою очередь, сделал лидер "Лиги" Маттео Сальвини, с оговоркой о том, что будущее правительство страны должно будет создано на основе правоцентристской коалиции, получившей большинство по результатам голосования.
"Мы сделаем все, чтобы дать Италии правительство, которое проработает как минимум пять лет. Основой должны стать те, кто выиграл выборы, то есть правоцентристская коалиция. И если мы хотим, чтобы правительство работало долго, – вовлекать "Движение 5 звезд". Не нужно быть ученым, чтобы понимать, что другие решения стали бы экспромтом", — сказал Сальвини после приема у Маттареллы.
Решимость Сальвини, впрочем, контрастирует с заявлениями его союзника по коалиции, лидера партии "Вперед, Италия" Берлускони.
По его словам, коалиция правоцентристских партий должна прийти к соглашению, которое бы признали власти ЕС, где "не простили бы популизма, дилетантства и импровизации". По мнению авторитетного издания Huffington Post, выступление Берлускони стало очередной нападкой на антисистемное и популистское "Движение 5 звезд".