Американский спортсмен помог предотвратить стрельбу в школе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Игрок в американский футбол Джулиан Эдельман помог предотвратить стрельбу в школе. Об этом сообщает Los Angeles Times.

После встречи со своим бывшим одноклубником игрок "Нью-Ингленд Пэтриотс" опубликовал фото в Instagram. В комментариях под этим постом один из пользователей оставил комментарий: "Я собираюсь устроить стрельбу в своей школе, следите за новостями".

О таком комментарии спортсмену написали в личных сообщениях, после чего он связался со своим ассистентом и поручил тому предупредить полицию о произошедшем. Офицерам удалось вычислить адрес автора комментария — им оказался 14-летний школьник из Порт-Гурона, штат Мичиган. В его доме были обнаружены две винтовки.

Полиция возбудила в отношении подростка дело о ложной угрозе теракта.