Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Задолженность граждан Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу февраля 2018 года достигла 1,5 миллиарда долларов (40,6 миллиарда гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики, приводя информацию о социально-экономическом положении Украины.

По данным ведомства, к концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 619 миллионов долларов (16,4 миллиарда гривен), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 551 миллион долларов (14,4 миллиарда гривен), за содержание домов и сооружений — 143 миллиона долларов (3,8 миллиарда гривен).

В то же время задолженность за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод составляет 68 миллионов долларов (1,8 миллиарда гривен), за вывоз бытовых отходов — 15 миллионов долларов (0,4 миллиарда гривен), за поставку электроэнергии — 143,5 миллиона долларов (3,8 миллиарда гривен).