В ДНР обвинили силовиков в искажении информации об обстрелах в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что пресс-центр штаба военной операции украинских силовиков искажает информацию о количестве нарушений перемирия со стороны ДНР.

"За период с 5 марта по 5 апреля 2018 года ВСУ через СММ ОБСЕ дали информацию про 137 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны ВС ДНР. За тот же период пресс-центром штаба так называемого АТО обнародована цифра, превышающая в 3,5 раза заведенную официально через СММ ОБСЕ, а именно 456", — заявил журналистам в четверг представитель ДНР в СЦКК.

Данную ситуацию в ведомстве связывают с отсутствием контроля за подобной информацией со стороны представителей РФ в СЦКК. "Утратив механизм контроля и отчетности по фиксируемым обстрелам, который был при представителях РФ в СЦКК, украинская сторона намеренно искажает в средствах массовой информации данные по нарушениям, значительно завышая количество обстрелов со стороны ДНР, что приводит к нагнетанию ситуации на линии соприкосновения", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что отказ силовиков взаимодействовать в рамках СЦКК делает невозможной верификацию информации о нарушениях режима прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.