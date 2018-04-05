В ДНР обвинили силовиков в искажении информации об обстрелах в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что пресс-центр штаба военной операции украинских силовиков искажает информацию о количестве нарушений перемирия со стороны ДНР.
Данную ситуацию в ведомстве связывают с отсутствием контроля за подобной информацией со стороны представителей РФ в СЦКК. "Утратив механизм контроля и отчетности по фиксируемым обстрелам, который был при представителях РФ в СЦКК, украинская сторона намеренно искажает в средствах массовой информации данные по нарушениям, значительно завышая количество обстрелов со стороны ДНР, что приводит к нагнетанию ситуации на линии соприкосновения", — отметили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.