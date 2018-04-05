Гражданин России ранен ножом в драке в Белграде, сообщают СМИ

БЕЛГРАД, 5 апр — РИА Новости. Гражданин России Владимир С. получил рано утром в четверг серьезное ножевое ранение в ходе конфликта с соотечественниками в хостеле в центре Белграда, сообщил портал издания Blic.
В посольстве РФ в Сербии сообщили РИА Новости, что готовят официальный комментарий.
По данным издания Blic, 32-летний россиянин получил опасные для жизни ранения, опубликованы фотографии окровавленного асфальта.
Пострадавшего в дежурную больницу забрала машина скорой помощи, находившегося вместе с ним соотечественника — полиция, которая сообщила местным журналистам о начале расследования происшествия.