Пожар в стамбульской больнице локализовали

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Пожар в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша Стамбула локализован, сообщил РИА Новости представитель пожарной службы города.

"Нашим пожарным удалось взять под контроль пожар в больнице, он локализован", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших в ходе пожара.

Ранее турецкие СМИ сообщили о крупном пожаре в госпитале, который начался с крыши и быстро охватил всё здание.

Проведена эвакуация пациентов и персонала. Эвакуированы также соседние здания.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба президента Турции Тайипа Эрдогана, турецкий лидер проинформирован о пожаре министром здравоохранения Ахметом Дерирджаном.