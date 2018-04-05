Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Бубенчику

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

ГП Украины 3 апреля сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано. Ранее генпрокуратура отозвала поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья удовлетворил ходатайство ГПУ. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

"Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", — говорится в сообщении на сйте ГПУ.

Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с Бубенчиком. Сообщалось, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы "Беркута".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.

В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении "Беркута".