В ЕК нет данных о растрате Анкарой средств, выделенных ЕС для беженцев

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии (ЕК) не располагают данными о том, что Анкара могла использовать часть средств из фонда Евросоюза для беженцев в Турции (EU Facility for Refugees in Turkey) с целью закупки военной техники.
"Лично я не располагаю данными о подобного рода расследованиях", — сказал в четверг представитель исполнительной коллегии Евросоюза Карлос Мартин Руис де Гордеюэла. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения французского издания Mediapart о том, что из средств фонда якобы закупалась военная техника для охраны турецко-сирийской границы.
По словам представителя ЕК, "наши службы очень внимательно следят за тем, как расходуются эти средства".
Первый транш также в 3 миллиарда евро был собран в 2016-2017 годах и включал 1 миллиард евро средств бюджета Евросоюза и 2 миллиардов евро — от стран ЕС. Еврокомиссия хочет сохранить эту структуру финансирования и для нового транша.
Однако ранее журнал Spiegel сообщил, что ряд государств ЕС высказались против финансирования миграционной сделки с Турцией из национальных бюджетов.