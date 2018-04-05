Испания начала расследование в отношении Facebook из-за Cambridge Analytica

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало расследование в отношении социальной сети Facebook в связи с утечкой данных пользователей в британскую компанию Cambridge Analytica.
La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones de investigación a Facebook para analizar la posible afectación de usuarios españoles sobre este tema:https://t.co/snvYTQLXVZ— Agencia Española de Protección de Datos (@AEPD_es) 5 апреля 2018 г.
"Испанское агентство по защите данных начало расследование в отношении Facebook для анализа возможного ущерба, нанесенного испанским пользователям", — сообщило AEPD в Twitter.
В среду компания Facebook сообщила, что данные 87 миллионов ее пользователей были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что по контракту могла получить данные не более 30 миллионов человек.
По оценкам Facebook, испанские пользователи скачали приложения 44 раза, однако это могло обеспечить доступ к данным 136 тысяч 985 человек.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.