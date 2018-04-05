В Финляндии зарегистрировали первый случай рождения ребенка мужчиной

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил гражданин, числящийся по регистрационным документам мужчиной. Об этом сообщает издание Yle.

При рождении молодой отец был женщиной, но сменил пол в позапрошлом году. Для того чтобы завести ребенка, он решил прервать гормональную терапию.

Малыш весит почти четыре килограмма, его рост — 53 сантиметра. Как рассказывает сам мужчина, только последние несколько недель беременности были трудными. При этом роды прошли без осложнений.

При этом сложности возникли только с технической частью вопроса — медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, который ждет ребенка, идентификационный номер мужчины.