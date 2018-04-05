МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве заверило россиян в том, что у них не возникнет никаких проблем с посещением Туманного Альбиона и дополнительные проверки в аэропортах на британской земле их вряд ли коснутся.

"Мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет. Как всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса", — говорится в видеоролике, размещенном на аккаунте посольства в Facebook.

"Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих. Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами", — также отмечается в нем.

Вечером в минувшую пятницу британская полиция и таможня без объяснения причин провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в лондонском аэропорту. Позднее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.