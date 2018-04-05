Глава МИД КНДР посетит Москву, сообщил источник

БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в пятницу вечером отправится из Азербайджана в Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости диписточник в Баку.

В Баку Ли Ён Хо принимает участие в министерской конференции Движения неприсоединения. Ранее МИД РФ сообщил, что визит Ли Ён Хо пройдет 9-11 апреля, на второй день у него должны пройти переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Глава МИД КНДР завтра вечером отбудет из Баку в Москву", — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с главой МИД КНДР Ли Ён Хо пока не планируется.