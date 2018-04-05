В Неваде погиб пилот рухнувшего истребителя F-16

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Пилот потерпевшего в среду крушение самолета F-16 ВВС США в штате Невада погиб, сообщили ВВС США в четверг.

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16, один из основных в составе ВВС, потерпел крушение в среду во время тренировочного полета в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада.

"Пилот пилотажной группы "Буревестники" ВВС США погиб во время крушения истребителя F-16 "Фэлкон" над полигоном в штате Невада… во время рутинного демонстрационного тренировочного полета", — сообщила пресс-служба ВВС США.

Демонстрационная эскадрилья "Буревестники" базируется в штате Невада. Пилоты эскадрильи принимают участие в авиационных шоу в США и за границей для демонстрации высшего пилотажа на специально окрашенных реактивных самолётах.

В связи с аварией ВВС отменили выступление "Буревестников" в запланированном на предстоящие выходные авиашоу на базе ВВС США Марч Филд в Южной Калифорнии, программа их выступлений на остаток года будет уточняться.