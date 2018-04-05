Испанцы освистали королеву Летисию из-за ее отношения к свекрови

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Королева Испании Летисия удостоилась в четверг далеко не самого теплого приема испанцев – ее освистали из-за отношения к матери короля Фелипе VI, королеве Софии.

В Испании в последние дни разгорелся громкий скандал в связи с поведением супруги короля после пасхальной мессы в соборе Пальмы-де-Майорка. На мессе присутствовал король Фелипе, его супруга, дочери Леонор и София, а также король Хуан Карлос и королева София. Выйдя после мессы, королева София хотела сфотографироваться с внучками, но Летисия этому помешала, специально начав ходить вперед и назад перед камерами. Видео широко разошлось в соцсетях, и поведение Летисии вызвало крайнее негодование испанцев.

В четверг Летисия впервые появилась на публике после появления скандального видео. Она приняла участие в Мадриде в мероприятии, посвященном людям с ограниченными возможностями. На выходе королеву ждали около тридцати человек. Как только она появилась, они начали ее освистывать и кричать "Убирайся, бездельница". Летисия продолжала улыбаться и махать рукой, после чего села в машину и уехала.

Королевский дом не комментирует скандал.