У пункта пропуска в Донбассе нашли два ящика с боеприпасами к гранатомету

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили два ящика с выстрелами к противотанковому гранатомету вблизи пункта пропуска "Майорское" в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы.

По данным ведомства, ящики нашли в 300 метрах от КПВВ в лесопосадке в направлении "серой зоны".

"Два ящика с выстрелами к РПГ-7 обнаружили вблизи КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда… В ходе проверки установлено, что в двух ящиках находилось 16 выстрелов к РПГ-7", — говорится в сообщении.