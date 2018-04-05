Путин анонсировал несколько встреч с Си Цзиньпинем

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в текущем году предстоит несколько личных контактов с председателем КНР Си Цзиньпинем.
Как отметил российский лидер, с китайским лидером он будет общаться по мере необходимости в любое время.
Путин поздравил Китай с успешным завершением Всекитайского собрания народных представителей, где, как он сказал, были приняты очень важные для развития КНР решения, и выразил уверенность, что они пойдут на пользу китайскому народу.
"Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента России, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений", — сказал Путин.
Глава МИД КНР передал от Си Цзиньпина поздравление Путину с победой на выборах, отметив, что результат Путина показывает его широкую поддержку и высокий авторитет. "Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, отвечает нуждам развития китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном будущем России под вашим руководством, мы также глубоко уверены в прекрасном будущем российско-китайских отношений под руководством наших лидеров", — сказал он.