Путин анонсировал несколько встреч с Си Цзиньпинем

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в текущем году предстоит несколько личных контактов с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как отметил российский лидер на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, отношения Москвы и Пекина носят беспрецедентно близкий характер в экономической и политической сферах. "В этом году у нас намечается целый ряд встреч с председателем Китайской Народной Республики. Это в июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в Китайскую Народную Республику, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий — это БРИКС, "двадцатка", АТЭС", — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, с китайским лидером он будет общаться по мере необходимости в любое время.

Путин поздравил Китай с успешным завершением Всекитайского собрания народных представителей, где, как он сказал, были приняты очень важные для развития КНР решения, и выразил уверенность, что они пойдут на пользу китайскому народу.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента России, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений", — сказал Путин.

Со своей стороны китайский министр в первую очередь еще раз выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека. "Как друзьям России, нам очень тяжело на душе, у нас сопереживание с российским народом, председатель (КНР Си Цзиньпин — ред.) поручил мне еще раз передать глубокое сочувствие китайской стороны", — сказал Ван И.

Глава МИД КНР передал от Си Цзиньпина поздравление Путину с победой на выборах, отметив, что результат Путина показывает его широкую поддержку и высокий авторитет. "Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, отвечает нуждам развития китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном будущем России под вашим руководством, мы также глубоко уверены в прекрасном будущем российско-китайских отношений под руководством наших лидеров", — сказал он.