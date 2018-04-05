В Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Киеве мужчина разыграл собственное ограбление, чтобы завладеть крупной суммой денег, однако в итоге был задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции украинской столицы.
Тогда, по словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло, после чего забрал пакет с 207 тысячами гривен.
В итоге уголовное дело по статье "Разбой" было закрыто. Вместо этого было возбуждено дело по статье 383 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления").
Фигурантом дела оказался местный житель, который ранее совершил кражу. Печерский районный суд Киева приговорил его к трем годам лишения свободы.