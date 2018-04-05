В Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Киеве мужчина разыграл собственное ограбление, чтобы завладеть крупной суммой денег, однако в итоге был задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции украинской столицы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в начале прошлого года на Железнодорожном шоссе в Печерском районе Киева. "В дежурную часть поступило сообщение от киевлянина о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой травматического оружия отобрала у него более 200 тысяч гривен. На место происшествия направили патрули и следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

Тогда, по словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло, после чего забрал пакет с 207 тысячами гривен.

Однако во время следствия выяснилось, что мужчина заранее спланировал преступление. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, которые он не заметил.

В итоге уголовное дело по статье "Разбой" было закрыто. Вместо этого было возбуждено дело по статье 383 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления").

Фигурантом дела оказался местный житель, который ранее совершил кражу. Печерский районный суд Киева приговорил его к трем годам лишения свободы.