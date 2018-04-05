В Южной Корее нашли тело одного из пилотов разбившегося истребителя

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Поисковики обнаружили тело одного из двух пилотов разбившегося в Южной Корее истребителя F-15K, поиски второго будут продолжены в пятницу, хотя его также предположительно считают погибшим, сообщает местное агентство Рёнхап со ссылкой на представителя ВВС Южной Кореи.

"Найдено тело пилота с переднего сиденья во время поисков. Мы планируем возобновить поиски завтра", — приводит агентство заявление.

Самолет F-15K "Slam Eagle" с военной базы в Тэгу потерпел крушение в горах уезда Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. Местные жители и полиция заявили, что слышали взрыв. На борту находились капитан по фамилии Цой 29-ти лет и первый лейтенант по фамилии Пак 27-ми лет. Обломки самолета найдены в горах Юхаксан.

(6th LD) Body of F-15K pilot in plane crash recovered https://t.co/5JaXUqKwJE — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 апреля 2018 г.

​Сообщений об ущербе от падения самолета не поступало. В поисках обломков были задействованы около 600 человек, в том числе военных, пожарных и полицейских.

Это уже третья катастрофа истребителя F-15K с тех пор, как эти самолеты появились в Южной Корее в 2005 году. По данным Рёнхап, такой же самолет упал в Желтом море во время ночного полета в 2006 году, тогда оба пилота погибли. Еще один самолет разбился в 2016 году в провинции Кёнсан-Пукто, оба пилота спаслись.

Всего на вооружении ВВС Южной Корее находятся более 60 истребителей F-15K.