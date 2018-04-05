В Ирландии помиловали осужденного за убийство 140-летней давности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Ирландии Майкл Хиггинс подписал указ о посмертном помиловании несправедливо осужденного за убийство и казненного около 140 лет назад мужчины, сообщает газета Irish Times.

По данным газеты, речь идет о Майлзе Джойсе, который в конце 1882 года был приговорен к повешению за убийство семьи из пяти человек в ирландском городе Голуэй, несмотря на то, что двое других подсудимых утверждали, что он невиновен.

Как пишет издание, президент Ирландии зачитал текст указа о помиловании на ирландском языке. По словам Хиггинса, сорокалетний отец пятерых детей Джойс стал невинной жертвой "того, что описывается как одна из самых очевидных судебных ошибок в британской судебной истории".

Ирландский президент выразил благодарность "всем, кто различными способами пытался сохранить в памяти этот постыдной эпизод в истории Ирландии и Британии". Хиггинс также отметил усилия, предпринятые британскими парламентариями для того, чтобы исправить историческую несправедливость.

Как сообщает газета, с 1937 года президент Ирландии подписал только четыре указа о помиловании. Помилование осужденного по делу, которое рассматривалось до провозглашения независимости республики, подписано впервые.