В Ирландии помиловали осужденного за убийство 140-летней давности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Ирландии Майкл Хиггинс подписал указ о посмертном помиловании несправедливо осужденного за убийство и казненного около 140 лет назад мужчины, сообщает газета Irish Times.
Как пишет издание, президент Ирландии зачитал текст указа о помиловании на ирландском языке. По словам Хиггинса, сорокалетний отец пятерых детей Джойс стал невинной жертвой "того, что описывается как одна из самых очевидных судебных ошибок в британской судебной истории".
Как сообщает газета, с 1937 года президент Ирландии подписал только четыре указа о помиловании. Помилование осужденного по делу, которое рассматривалось до провозглашения независимости республики, подписано впервые.