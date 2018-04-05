Спецслужбы стран ШОС одобрили проект антитеррористической программы

ТАШКЕНТ, 5 апр – РИА Новости. Проект программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы одобрили в четверг в Ташкенте участники 32-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщил журналистам председатель Совета РАТС ШОС, заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности Киргизии Рустам Мамасадыков.
"В ходе заседания одобрены проекты программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы и доклада Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности в 2017 году", — заявил Мамасадыков по итогам встречи.
"Обсуждены угрозы государствам-членам ШОС, исходящие извне от международных террористических организаций. Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС", — добавил Мамасадыков.
В ШОС, основанную в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны на саммите в Ташкенте в июне 2016 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.