Спецслужбы стран ШОС одобрили проект антитеррористической программы

ТАШКЕНТ, 5 апр – РИА Новости. Проект программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы одобрили в четверг в Ташкенте участники 32-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщил журналистам председатель Совета РАТС ШОС, заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности Киргизии Рустам Мамасадыков.

В заседании приняли участие представители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Российскую делегацию на заседании возглавлял первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов. Индийская и пакистанская стороны участвовали в заседании Совета РАТС ШОС в качестве членов организации впервые.

"В ходе заседания одобрены проекты программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы и доклада Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности в 2017 году", — заявил Мамасадыков по итогам встречи.

По его словам, участники встречи приняли решение о проведении в 2018 году совместной пограничной операции государств-членов ШОС. На заседании одобрены проекты меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве РАТС ШОС с исполнительным директоратом Контртеррористического комитета Совбеза ООН и контртерористическим управлением ООН.

"Обсуждены угрозы государствам-членам ШОС, исходящие извне от международных террористических организаций. Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС", — добавил Мамасадыков.

Участники встречи договорились провести очередное заседание Совета РАТС ШОС в октябре в Киргизии, а также шестую научно-практическую конференцию в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму в четвертом квартале этого года.

В ШОС, основанную в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны на саммите в Ташкенте в июне 2016 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.