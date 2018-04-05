Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. РФ хотела бы, чтобы в расследовании "дела Скрипаля" приняли участие такие страны, как Индия и Китай, это добавило бы прозрачности, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Мы хотим транспарентности и международного присутствия в этом так называемом расследовании. Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО и Евросоюза, но и Индии, Китая, Латинской Америки, Африки, там есть специалисты. Сделайте это (расследование — ред.) транспарентным", — сказал Яковенко на пресс-конференции в четверг.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.