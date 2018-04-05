В ФСБ назвали самую опасную террористическую группировку

ТАШКЕНТ, 5 мар – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) создаст алгоритм борьбы с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам в четверг первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.
Он отметил, что в ходе заседания в Ташкенте принято решение о разработке алгоритма действий для борьбы с "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"Это алгоритм работы компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны", — пояснил Смирнов.
По его словам, при РАТС ШОС создана постоянно действующая рабочая группа, и она "методами работы спецслужб занимается выявлением этих лиц, создается реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц".
*Запрещенная в России террористическая организация