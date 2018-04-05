Посол в Лондоне намерен встретиться с племянницей Скрипаля

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что намерен встретиться с племянницей Сергея Скрипаля — Викторией, если она приедет в Лондон.

"Я лично с Викторией Скрипаль встречусь, это сестра Юли (Скрипаль), когда она приедет в Лондон. Я надеюсь, у нас будет плодотворный разговор, который может помочь ее сестре и дяде. По крайней мере, моя цель в этом заключается", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию в Россию.

Она также сообщила накануне, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко и что он помог ей получить загранпаспорт.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.