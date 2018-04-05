Посольство РФ в Лондоне не имеет доступа к расследованию смерти Глушкова

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне не имеет доступа к расследованию смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, дело засекречено, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в марте. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Посол отметил на брифинге, что за последние 10 лет много россиян погибли в Великобритании при странных обстоятельствах. "Последний из них, кстати, Глушков…. Он российский гражданин, не британский. Дело о его смерти также засекречено. У нас нет ничего. Мы хотим знать правду. Мой вопрос таков: почему это здесь происходит?" — заявил Яковенко.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.