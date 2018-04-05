Страны ШОС объявили в международный розыск более 900 террористов за год

ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы стран ШОС объявили в 2017 году более 900 человек в розыск по делам о преступлениях террористического, сепаратистского и экстремистского характера, сообщили журналистам в четверг в Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

"В прошедшем году в единый разыскной реестр лиц, объявленных специальными службами и правоохранительными органами государств-членов ШОС в международный розыск за совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включено более 900 лиц", — сказали в РАТС ШОС.

В структуре также заявили, что в таблицу учета лиц, выезжающих для участия в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, а также возвращающихся после этого на территории стран ШОС, "внесены данные в отношении более 800 лиц".