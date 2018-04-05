На Украине перенесли судебное заседание по делу капитана судна "Норд"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Херсонский городской суд перенес избрание меры пресечения капитану задержанного Украиной российского судна "Норд" на пятницу, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Заседание перенесено на завтра", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, заседание было перенесено по техническим причинам. "Загруженность судей, множество заседаний", — добавила Тихончик.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.