В Турции задержали сотрудника университета, открывшего стрельбу

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, открывший стрельбу в учебном заведении, задержан, передает телеканал NTV в четверг.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере четыре человека.

Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди погибших – его сотрудники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı https://t.co/mV8c36FZeT — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 5 апреля 2018 г.

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