Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает все-таки получить от ОЗХО и Великобритании ответы на свои вопросы по делу Скрипаля, пока заявления Лондона несерьезны, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.