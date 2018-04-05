Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает все-таки получить от ОЗХО и Великобритании ответы на свои вопросы по делу Скрипаля, пока заявления Лондона несерьезны, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопросы, которые мы сформулировали и в адрес Великобритании, и, кстати, Франции, которая вдруг каким-то образом оказалась приглашенной к этому расследованию, непонятно на основе каких правил, и вопросы, которые мы сформулировали в адрес самой ОЗХО, они предельно профессиональны, они конкретны, мы рассчитываем, что ответы на эти вопросы все-таки будут сформулированы", — сказал Лавров.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.