Пекин считает требования Пхеньяна об обеспечении безопасности разумными

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пекин считает разумными требования КНДР об обеспечении ее безопасности в обмен на денуклеаризацию, заявил глава МИД Китая Ван И в четверг по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Ядерная проблема Корейского полуострова, как таковая, тесно связана с угрозой безопасности вовлеченных сторон, в первую очередь – КНДР, поэтому в ходе продвижения денуклеаризации (нужно) снять разумную озабоченность Северной Кореи. Мы считаем, что это обоснованно разумные требования. Оно также отвечает сути денулеаризации", — заявил Ван И.
Он отметил необходимость придерживаться общего курса денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку она — ключ к развязке всех вопросов и общий путь к осуществлению прочного мира и безопасности полуострова.