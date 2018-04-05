Пекин считает требования Пхеньяна об обеспечении безопасности разумными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пекин считает разумными требования КНДР об обеспечении ее безопасности в обмен на денуклеаризацию, заявил глава МИД Китая Ван И в четверг по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Ядерная проблема Корейского полуострова, как таковая, тесно связана с угрозой безопасности вовлеченных сторон, в первую очередь – КНДР, поэтому в ходе продвижения денуклеаризации (нужно) снять разумную озабоченность Северной Кореи. Мы считаем, что это обоснованно разумные требования. Оно также отвечает сути денулеаризации", — заявил Ван И.

Он отметил необходимость придерживаться общего курса денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку она — ключ к развязке всех вопросов и общий путь к осуществлению прочного мира и безопасности полуострова.