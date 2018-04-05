КНДР будет защищать мир на Корейском полуострове, заявил глава МИД

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

БАКУ, 5 апр — РИА Новости. КНДР решительно настроена защищать мир на Корейском полуострове и добиваться независимого национального воссоединения, заявил глава северокорейского МИД Ли Ён Хо.

"Планы и намерения товарища Ким Чен Ына сейчас претворяются в жизнь. Он встретился с делегацией специального посланника президента Южной Кореи 5 марта и прояснил свою дружескую волю решительно продвигать отношения с Югом и написать новую историю в национальном воссоединении", — заявил Ли Ён Хо на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

"Мы продолжим, как и прежде, предпринимать все усилия, чтобы защищать мир на Корейском полуострове и открыть новую эру в независимом воссоединении Кореи и национального процветания", — добавил он.