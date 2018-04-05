Глава МИД Турции заявил, что Анкара против атомного оружия

БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Турция против атомного оружия во всем мире и считает принцип "пусть будет у меня, у другого не будет" неприемлемым, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, одной АЭС "Аккую" будет недостаточно.
"Экономика Турции растет. С японцами мы ведем работу по закладке еще одной атомной станции в Синопе. АЭС есть во всем мире. Если кто-то не знает разницу между этими станциями и ядерным оружием, не наша вина. Мы против атомного оружия во всем мире. Мы против принципа "пусть будет у меня, у другого не будет". АЭС не является атомным оружием", — резюмировал он.